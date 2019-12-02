السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ينوه بتولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020



عرعر 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بترؤس المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020 الذي يعد دليلاً على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصادات والأسواق العالمية، وبمثابة شهادة دولية لنجاح الخطط والمجهودات الكبيرة التي تنتهجها المملكة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - التي يقودها بثبات ويقين صاحب السمو الملكي الأمير

وأشاد سموه بتصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين الذي تضمن تحديد الهدف العام باغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال ثلاثة محاور رئيسة : تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكِّن جميع الأفراد، وبخاصة النساء والشباب، من العيش والعمل والازدهار والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود التعاونية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، والمناخ، والطاقة والبيئة وتشكيل آفاقٍ جديدة من خلال اعتماد استراتيجياتٍ جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

وأكد سموه أن المملكة ومن خلال سياستها الحكيمة ورؤية 2030 باتت تمتلك العديد من المقومات والفرص الهائلة والمتنوعة لتعزيز اقتصادها، ونجاحات خططها في برنامج التحول لتنويع قاعدة الاقتصاد ومصادره غير النفطية والاستثمار الأمثل لثرواتها ومواردها الطبيعية الهائلة جنبا إلى جنب مع خطط التنمية البشرية، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه .

‏// انتهى //

00:38ت م

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عرعر 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بترؤس المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020 الذي يعد دليلاً على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصادات والأسواق العالمية، وبمثابة شهادة دولية لنجاح الخطط والمجهودات الكبيرة التي تنتهجها المملكة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - التي يقودها بثبات ويقين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.وأشاد سموه بتصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين الذي تضمن تحديد الهدف العام باغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال ثلاثة محاور رئيسة : تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكِّن جميع الأفراد، وبخاصة النساء والشباب، من العيش والعمل والازدهار والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود التعاونية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، والمناخ، والطاقة والبيئة وتشكيل آفاقٍ جديدة من خلال اعتماد استراتيجياتٍ جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.وأكد سموه أن المملكة ومن خلال سياستها الحكيمة ورؤية 2030 باتت تمتلك العديد من المقومات والفرص الهائلة والمتنوعة لتعزيز اقتصادها، ونجاحات خططها في برنامج التحول لتنويع قاعدة الاقتصاد ومصادره غير النفطية والاستثمار الأمثل لثرواتها ومواردها الطبيعية الهائلة جنبا إلى جنب مع خطط التنمية البشرية، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه .‏// انتهى //00:38ت م0273

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