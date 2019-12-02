السعودية اليوم / معالي وزير الحج والعمرة ومعالي وزير شؤون الأقليات بجمهورية الهند يعقدان اجتماعًا لبحث ترتيبات موسم حج 1441هـ



مكة المكرمة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم معالي وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند مختار عباس نقوي والوفد المرافق له في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم.

عقب ذلك عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية الهند بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة ومعالي وزير شؤون الأقليات بجمهورية الهند اتفاقية موسم حج 1441هـ والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج القادمين من جمهورية الهند وتوفير كافة متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأضاف معاليه : عملنا على التأكد من توفر جميع الخدمات اللازمة لحجاج الهند لأداء المناسك، وتأكدنا من استعداد القطاع الخاص الذي سيخدم الحجاج القادمين من جمهورية الهند، معربًا عن شكره لمنظمي شؤون الحجاج من الجانب الهندي والتعاون الكبير في ترتيب قدوم حجاجهم إلى المملكة.

من جهته ثمّن معالي وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي يلقاه ضيوف الرحمن، والتقدم الذي تشهده منظومة خدمات الحجاج والخدمات التقنية التي توفرها وزارة الحج والعمرة لتيسير قدومهم من كافة البلدان، ولينعموا بأداء المناسك في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

// انتهى //

23:49ت م

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مكة المكرمة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم معالي وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند مختار عباس نقوي والوفد المرافق له في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم.عقب ذلك عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية الهند بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة ومعالي وزير شؤون الأقليات بجمهورية الهند اتفاقية موسم حج 1441هـ والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج القادمين من جمهورية الهند وتوفير كافة متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – تؤكد دائمًا على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم براحة واطمئنان.وأضاف معاليه : عملنا على التأكد من توفر جميع الخدمات اللازمة لحجاج الهند لأداء المناسك، وتأكدنا من استعداد القطاع الخاص الذي سيخدم الحجاج القادمين من جمهورية الهند، معربًا عن شكره لمنظمي شؤون الحجاج من الجانب الهندي والتعاون الكبير في ترتيب قدوم حجاجهم إلى المملكة.من جهته ثمّن معالي وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي يلقاه ضيوف الرحمن، والتقدم الذي تشهده منظومة خدمات الحجاج والخدمات التقنية التي توفرها وزارة الحج والعمرة لتيسير قدومهم من كافة البلدان، ولينعموا بأداء المناسك في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.// انتهى //23:49ت م0269

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