السعودية اليوم / محافظ بارق يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال



محايل 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

دشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي بمكتبه في المحافظة اليوم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لمن هم أقل من خمس سنوات, بحضور مدير القطاع الصحي ببارق سليمان محمد السلومي وفريق العمل.

وأوضح مدير القطاع الصحي ببارق أن عدد الفرق الميدانية المتحركة والثابتة بلغت 41 فرقة، مشيرًا إلى أن العدد المستهدف للأطفال بمحافظة بارق هو 3050 طفلًا, مهيبًا بجميع أولياء الأمور بالتعاون مع أفراد فرق التطعيم الميدانية, ومساندة جهودهم لإنجاح هذه الحملة.

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23:34ت م

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