السعودية اليوم / محافظ ظهران الجنوب يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال



ظهران الجنوب 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

دشّن محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم,بمستشفى ظهران الجنوب الجرعة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح مدير المراكز الصحية والمشرف العام على مستشفى ظهران الجنوب محمد علي العسيري ، أن الحملة تستمر لخمسة أيام، وتستهدف الأطفال أقل من خمس سنوات، مبيناً أن الحملة تشهد مشاركة جميع المراكز الصحية بالمحافظة، من خلال حملات للتطعيم داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة لتطعيم الأطفال، والثانية متنقلة داخل المحافظة لتطعيم الأطفال في منازلهم، داعياً الأهالي إلى ضرورة الاهتمام

بإعطاء أبنائهم وبناتهم الجرعة، والتعاون مع جميع المراكز الصحية في سبيل إنجاح الحملة.

// انتهى //

22:51ت م

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