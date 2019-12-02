السعودية اليوم / تدشين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمركز الموسم



الموسم ٤ ربيع الثاني ١٤٤١ الموافق ١ديسمبر ٢٠١٩م واس

دشن رئيس مركز الموسم الدكتور خفير بن زارع العمري اليوم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك في إطار جهود المركز الوقائية للمحافظة على خلوّ الموسم من هذا المرض.

ونوّه رئيس المركز بأهمية الحملة التي تستهدف الأطفال دون سن خمس سنوات، حاثاً أولياء الأمور على المبادرة بتطعيم أطفالهم، لوقايتهم من مرض شلل الأطفال مستقبلاً.

من جانبه أوضح مدير مركز الرعاية الأولية بالموسم عمر علي عريبي، أن الحملة تستهدف الأطفال المواطنين والمقيمين داخل مركز الموسم وقراه، وتنفّذ على جرعتين عن طريق لقاح شلل الأطفال الفموي.

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22:49ت م

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