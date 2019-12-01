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شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يصدر أمرا بترقية 106 ضابط في الحرس الوطني السعودي والان مع التفاصيل
الأحد 1 ديسمبر 2019
الملك سلمان
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أمرا ملكيا بترقية أكثر من 100 ضابط في الحرس الوطني للمملكة.
وينص الأمر الملكي 229، على ترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي.
وإنفاذا للأمر الملكي، قلد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المعنيين رتبهم الجديدة.
وشملت الترقية 3 ضباط من رتبة عميد إلى رتبة لواء و61 ضابطا من رتبة عقيد إلى رتبة عميد و42 ضابطا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.
وهنأ الأمير خالد الضباط بهذه المناسبة، ناقلا لهم تهنئة وزير الحرس الوطني، الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، على "هذه الثقة الملكية التي ستكون دافعا لهم لبذل المزيد من التفاني لخدمة الدين والملك والوطن"، متمنيا لهم دوام التوفيق.
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