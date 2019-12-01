شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتنظيم قدوم حجاج الهند والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة، أمس، وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند مختار عباس نقوي والوفد المرافق له في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم.

عقب ذلك عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية الهند بموسم حج 1441هـ.

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ووقع وزير الحج والعمرة ووزير شؤون الأقليات بجمهورية الهند اتفاقية موسم حج 1441هـ والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج القادمين من جمهورية الهند وتوفير كافة متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية بأن التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – تؤكد دائمًا على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم براحة واطمئنان.

من جهته، ثمّن وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي يلقاه ضيوف الرحمن، والتقدم الذي تشهده منظومة خدمات الحجاج والخدمات التقنية التي توفرها وزارة الحج والعمرة لتيسير قدومهم من كافة البلدان، ولينعموا بأداء المناسك في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.