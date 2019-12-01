شكرا لقرائتكم خبر عن «قصص مصورة».. مشروع جديد لتوثيق تاريخ المملكة والان نبدء بالتفاصيل

وقع أمين دارة الملك عبدالعزيز د. فهد السماري، اليوم، شراكة مع إحدى شركات الإنتاج المختصة بصناعة المحتوى الإبداعي، لتوثيق تاريخ المملكة عبر القصص المصورة والرسوم المتحركة.

وقال مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك بدر العساكر، عبر "تويتر": سعدنا اليوم بزيارة أمين دارة الملك عبدالعزيز د. فهد السماري لمسك، إذ تم توقيع شراكة بين شركة مانجا للإنتاج المختصة بصناعة المحتوى الإبداعي، لتوثيق تاريخ المملكة عبر القصص المصورة والرسوم المتحركة بإنتاج إبداعي، كما اطّلع على مبادرات وجهود الشباب المختلفة.