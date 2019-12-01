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ترقية 106 ضباط في الحرس الوطني بأمر الملك سلمان
منهم 61 ضابطًا من رتبة عقيد إلى رتبة عميد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًّا برقم أ/229 وتاريخ 28/ 3/ 1441هـ بترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي.
وقلد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة؛ إنفاذًا للأمر السامي الكريم.
وضمت الترقية 3 ضباط من رتبة عميد إلى رتبة لواء و61 ضابطًا من رتبة عقيد إلى رتبة عميد و42 ضابطًا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.
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