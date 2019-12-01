شكرا لقرائتكم فيديو.. مؤذن يوضح فروق الأذان في مناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-02 فيديو.. مؤذن يوضح فروق الأذان في مناطق المملكة منطقة مكة المكرمة بها أذانان متابعات الخليج 365 - جدة سلط مؤذن مُسن من أهالي جدة الضوء على أوجه الاختلاف في آداء أذان الصلاة من منطقة لأخرى في المملكة. Advertisements وأكد المؤذن، بحسب مقطع فيديو متداول، أن منطقة مكة المكرمة بها أذانان، أما في المدينة المنورة 3 أذانات وهي الحجاز والحراب والمنجقة، كما مثل بصوته لكل أذان واختلافه عن الآخرين بصوته العذب. شارك الخبر

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