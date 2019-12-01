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محاضرات ومسابقات لجهود المملكة في خدمة الحرمين
بهدف إبراز جهود الدولة في تطوير المنظومة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، البرنامج المتكامل عن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح السديس أن البرنامج يتضمن محاضرات وندوات ومسابقات ومعارض لجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، ويهدف إلى إبراز جهود الدولة في تطوير منظومة إعمار الحرمين وتطوير الخدمات وجعلهما أولوية إستراتيجية لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امتدادًا للدور التاريخي للقيادة السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.
واختتم الرئيس العام بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يولونه من رعاية فائقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وبأبناء هذا الوطن المعطاء، معبرًا عن بالغ سعادته بهذه المناسبة الوطنية الغالية رافعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقامهم الكريم داعيًا المولى- عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.
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