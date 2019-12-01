اخبار السعوديه

محاضرات ومسابقات لجهود المملكة في خدمة الحرمين

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم محاضرات ومسابقات لجهود المملكة في خدمة الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-01

محاضرات ومسابقات لجهود المملكة في خدمة الحرمين

بهدف إبراز جهود الدولة في تطوير المنظومة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، البرنامج المتكامل عن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

Advertisements

وأوضح السديس أن البرنامج يتضمن محاضرات وندوات ومسابقات ومعارض لجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، ويهدف إلى إبراز جهود الدولة في تطوير منظومة إعمار الحرمين وتطوير الخدمات وجعلهما أولوية إستراتيجية لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امتدادًا للدور التاريخي للقيادة في خدمة الإسلام والمسلمين.

واختتم الرئيس العام بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير على ما يولونه من رعاية فائقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وبأبناء هذا الوطن المعطاء، معبرًا عن بالغ سعادته بهذه المناسبة الوطنية الغالية رافعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقامهم الكريم داعيًا المولى- عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاضرات ومسابقات لجهود المملكة في خدمة الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا