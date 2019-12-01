ضباب على الشمالية وأمطار في القصيم

2019-12-01

متابعات الخليج 365 - الشمالية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ضباب يسبب تدنيًا في مدى الرؤية على منطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر.

Advertisements

وأوضحت الأرصاد، في تنبيه لها، عبر تويتر، أن الحالة تبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم حتى الثامنة صباحًا.

وفي القصيم، حذرت الأرصاد من سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على البكيرية والرس والمذنب وبريدة وعنيزة.

وبحسب الأرصاد تستمر الحالة حتى الساعة الثالثة صباح يوم غد الاثنين.

شارك الخبر







