شكرا لقرائتكم خبر عن بحرة: إزالة 10 آلاف م2 تعديات على أراضٍ حكومية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)أزالت لجنة التعديات ببلدية محافظة بحرة الفرعية أمس الأول، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة بحرة وحداء بمساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف بأن التعديات تمثلت على شكل أحوشة وحظائر عشوائية لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية وتمت إزالتها إزالة كلية بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية.
وأهاب بجميع المواطنين عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية وعدم البناء بطرق مخالفة حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، مشدداً على أن بلدية محافظة بحرة ستواصل مهامها الرقابية لمنع أي تعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة.
وأشار إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة.
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