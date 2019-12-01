شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض: فيديو حادث طريق الدائري «قديم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت أمانة منطقة الرياض، أن الفيديو المتداول الذي يُظهر وقوع حادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط في الطبقة الأسفلتية قديم.

وأوضحت الأمانة أن الحادث وقع عام ٢٠١٦، وتم صيانة الطريق ومعالجة الهبوط في حينه من قِبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع.