وزير الحج والعمرة يعقد اجتماعات مع وفد الهند والعراق والمغرب لبحث ترتيبات موسم حج 1441

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم ، وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند مختار نقوي والوفد المرافق له، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، وذلك بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن القادمين من جميع أنحاء العالم.

عقب ذلك عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية الهند بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع وزير الحج والعمرة، ووزير شؤون الأقليات بجمهورية الهند اتفاقية موسم حج 1441هـ والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج القادمين من جمهورية الهند وتوفير كافة متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد " بنتن " أن التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، تؤكد دائمًا على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم براحة واطمئنان.

وأضاف عملنا على التأكد من توفر جميع الخدمات اللازمة لحجاج الهند لأداء المناسك، وتأكدنا من استعداد القطاع الخاص الذي سيخدم الحجاج القادمين من جمهورية الهند، معربًا عن شكره لمنظمي شؤون الحجاج من الجانب الهندي والتعاون الكبير في ترتيب قدوم حجاجهم إلى المملكة.

من جهته ثمّن وزير شؤون الأقليات بحكومة الهند الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي يلقاه ضيوف الرحمن، والتقدم الذي تشهده منظومة خدمات الحجاج والخدمات التقنية التي توفرها وزارة الحج والعمرة لتيسير قدومهم من كافة البلدان ولينعموا بأداء المناسك في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

الوفد العراقي

واستقبل وزير الحج والعمرة اليوم ، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق الشيخ الدكتور خالد أبا ذر العطية والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وعدد من المسؤولين.

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وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.

إثر ذلك وقع وزير الحج والعمرة، و رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق اتفاقية موسم حج 1441هـ والتي تشتمل على تنظيم قدوم الحجاج من جمهورية العراق وتوفير جميع متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وقال وزير الحج والعمرة: تربط المملكة والعراق علاقات المودة والجوار ونسعد بلقائهم كل عام في هذه المناسبة، والمملكة حريصة كل الحرص على تقديم كامل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

من جهته نوّه رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق رئيس الوفد العراقي بالحفاوة والتكريم والعناية الفائقة التي يحظى بها ضيوف الرحمن على وجه العموم وحجاج العراق على وجه الخصوص من حكومة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يوفق المملكة لمزيد من النجاح كل عام.

الوفد المغربي

كما استقبل وزير الحج والعمرة اليوم ، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمملكة المغرب السيد أحمد التوفيق والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.

إثر ذلك وقع وزير الحج والعمرة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمملكة المغرب اتفاقية موسم حج 1441هـ والتي تشتمل على تنظيم قدوم الحجاج من جمهورية المغرب وتوفير جميع متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وقال " بنتن " تم الاتفاق على الاستعدادات لاستقبال الحجاج من المملكة المغربية ونحن في شوق لاستقبالهم، معربًا عن شكره لكل القائمين على خدمة الحجاج المغاربة.

من جانبه أعرب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمملكة المغرب السيد أحمد التوفيق عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقوم به من جهود لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم كل عام، وأضاف: كل سنة نجد عندهم ما يثلج صدورنا، ونشكر وزير الحج والعمرة على ما قدمه لنا العام الماضي من خدمات وما نجده هذا العام، واطلعنا على المستجدات وكانت مفرحة وتدل على تفاني القائمين على خدمة الحرمين.