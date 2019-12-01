السعودية | الفنان خالد سامي يخضع لزرع كلى.. وزوجته تكشف رغبة ابنته

شكرا لقرائتكم الفنان خالد سامي يخضع لزرع كلى.. وزوجته تكشف رغبة ابنته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، في حديث مع "العربية.نت"، عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج.

وأوضحت العتيبي أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال رمضان الماضي.

وأضافت أن غسيل الكلى الذي خضع له الفنان كان علاج مؤقت حيث أنه يحتاج إلى زراعة كلي.

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وشرحت أن سبب تأخر العملية كان رغبة ابنتهما سارة بالتبرع لوالدها بكليتها، لكن الفحوصات أظهرت عدم مواءمتها، مما حال دون تبرع لوالدها رغم رغبتها في ذلك.

وأوضحت العتيبي أن "أمر الديوان الملكي الأمر صدر قبل 10 أيام، والآن يجري التواصل مع الصين لترتيب نقل خالد إلى إحدى المستشفيات المتخصصة بزراعة الكلى".

وأضافت: "حكومتنا الرشيدة هي حكومة خير ودعم للمواطن سواء أكان الفنان خالد سامي أو غيره، فهي لا تتأخر في إصدار أمر علاج خصوصاً للأمراض المستعصية لأي مواطن سعودي بحاجة للعلاج وبشكل عاجل".

وطمأنت العتيبي جمهور سامي عن حالته، موضحةً أنه غادر المستشفى وهو الآن متواجد مع أسرته إلى حين موعد السفر، مضيفةً أنه "كسب في هذا الوقت محبة الناس ودعاءهم مما رفع من معنوياته ومقاومته للمرض".