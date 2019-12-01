شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية للمنتخب القطري بعد فوزه على منتخب اليمن فى بطولة “خليجى 24..! (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فى موقف محرج تعرض له أحد لاعبى منتخب قطر عقب نهاية مباراة العنابى أمام منتخبنا الوطني اليمني فى بطولة كأس الخليج “خليجى 24″، حاول مذيع أحدى القنوات القطرية الرياضية إجراء لقاء مع اللاعب المُجنس محاورًا إياه باللغة العربية، إلا أن اللاعب لم يفهم كلامه وحدثه بالإنجليزية ليوضح له أنه لا يستطيع التحدث باللغة العربية.

واعتبر ناشطون عدم تحدث اللاعب القطري باللغة العربية فضيحة كون اللغة العربية هي لغة اهل البلد الاساسية ومن شروط الفيفا ان يكون مضى 6 سنوات على التجنيس .

قد يهمك ايضاً:

فضيحة مدوية للمنتخب القطري بعد فوزه على منتخب اليمن فى بطولة “خليجى 24..! (شاهد الفيديو)

إعلان مفاجئ من فنانة شهيرة يثير ضجة بمواقع التواصل في السعودية

شقيق الرئيس السوداني يكشف عن هوية القائد العسكري الذي خانه وانقلب عليه رغم ان البشير كان يعتبره ابنا له..!

اغتصبها وعمرها 14عاما.. حسناء عراقية تواجه مغتصبها من ”داعش” داخل السجن.. شاهد كيف انتقمت منه (فيديو)

القضاء العراقي يصدر أول حكم بالإعدام شنقاً بحق ضابط شرطة أدين بقتل متظاهرين



بعد إقالته من ادارة أمن عدن .. شلال شايع يتمرد على الشرعية ويعلن أول تحرك عسكري يتحدى السعودية

عاجل : المجلس الانتقالي يستسلم ويسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للشرعية بعد وضع عيدروس تحت الإقامة الجبرية والسعودية تتدخل (صورة)

هل تذكرون رجل الأعمال السعودي الذي كان يدعو دائمًا بالنصر لبني إسرائيل على المسلمين؟؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم واهتزت مواقع التواصل (فيديو)

موكب سعودي يتعرض للحرق بالكامل في محافظة جنوب اليمن .. ومصادر تكشف الجهة المنفذة للعملية (صور)

هل تذكرون بطلة الفيديوهات الإباحية شيما الحاج مع المخرج خالد يوسف؟.. شاهد كيف كان صيرها اليوم بعد أن وجدوها مرمية في سيارتها

عاجل : الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية ثانية في أقل من 24 ساعة وينشرون تفاصيل العملية ومكانها



داعية سعودي شهير يثير الجدل بفتوى بشأن ما يجوز للعروسة فعله ليلة الدخلة

أسعار الذهب تسجل أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2018 والأسواق تترقب تطورات هذا الحدث الكبير (الأسعار)

”رسالة مؤثرة” من أحد لاعبي المنتخب اليمني يكشف السبب والمسؤول عن هزيمة اليمن أمام منتخبي قطر والإمارات في خليجي24

Advertisements

وداعًا للسكري والسرطان وأمراض القلب والسكتات الدماغية والتجاعيد الجلدية.. وفوائد أخرى لا تتوقعها لهذه الفاكهة المتوفرة بكثرة

إطلالة خارقة للعادة للإعلامية مهيرة عبدالعزيز تثير الجدل في السعودية وتشعل ضجة بين جمهور فعاليات موسم الرياض (فيديو)



عاجل : السعودية تعلن انتهاء مهلة الاكتتاب في ارامكو .. لن تصدق كيف كانت النتائج صادمة؟!

فتوى تكفيرية : مفتي الحوثيين يكفر جماعته ويعلن أن ما قاموا به ليس من دين آل البيت ويدعو لقتالهم بدون رحمه! (شاهد)



أمير سعودي بارز يفاجئ الصهاينة بنشر تفاصيل عملية عسكرية.. ويتحدث عن معركة الكرامة والشرف ضد إسرائيل (فيديو بطولي)

ينشر لأول مرة.. رغد صدام حسين تسرب مقطع صوتي لوالدها يحرج حكام العرب من جديد ويثير جنون الإيرانيين (شاهد)



بشرى سارة وعــاجلة للمواطنين والمقيمين : السعودية تعفي 8 فئات من الضريبة



شاهد ردة فعل شقيق أمير قطر على فوز منتخب السعودية أمام نظيره البحريني في خليجي24 وماهي الصورة التي نشرها؟



عاجل : السعودية تصدر بيانا هاما للمواطنين والمقيمين .. ومذيع قناة الجزيرة ”فيصل القاسم” يحذر من سقوط قتلى ووقوع كارثة في المملكة



بسبب الحوثي.. صنعاء تصحو على كارثة مرعبة ومذبحة مروعة لم يسبق لها مثيل (تفاصيل)



مشاهد تحبس الأنفاس.. ستقلع عن التدخين فورًا وبكل قناعة بعد رؤيتك لهذا الفيديو



بعد إنجي خوري .. بطلة ”باب الحارة” الفنانة شمس الملا تفجر موجة غضب شديدة في الإمارات بنشر صورها الفاضحة

وبحسب قانون الفيفا، فإنه يمكن للاعب المجنس المشاركة مع منتخب بلاده، إذا كان أحد أبويه يحمل جنسية البلد الجديدة، او مضى له عدة سنوات تزيد عن الخمس .

وينافس منتخب قطر فى بطولة “خليجى 24” التى يستضيفها على أرضه خلال الفترة من 26 من شهر نوفمبر الجارى وتستمر حتى يوم 8 ديسمبر المقبل، فى المجموعة الأولى بجانب العراق واليمن والإمارات.

وكان منتخبنا الوطني قد سقط بسداسية نظيفة، أمام نظيره منتخب قطر، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء الجمعة، على ملعب “خليفة الدولى”، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى، فى كأس الخليج “خليجى 24”.

وحصد منتخب قطر أول 3 نقاط فى المركز الثانى، متفوقا بفارق الأهداف عن الإمارات، الذى يتساوى معه فى عدد النقاط، بينما يتصدر العراق المجموعة برصيد 6 نقاط، وأخيرا منتخبنا الوطني ش بدون رصيد من النقاط، ويودع البطولة، بعد تلقيه هزيمتين.