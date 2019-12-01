شكرا لقرائتكم خبر عن اغتصبها وعمرها 14عاما.. حسناء عراقية تواجه مغتصبها من ”داعش” داخل السجن.. شاهد كيف انتقمت منه (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة تلفزيونية عراقية، مشهدا مثيرا يظهر مواجهة فتاة أيزيدية، أحد عناصر تنظيم الدولة "داعش"، كان قد قام باغتصابها قبل سنوات، على حد قولها.

الفيديو الذي نشرته قناة "العراقية الإخبارية"، يظهر فتاة أيزيدية، تدعى أشواق حجي حميد، أمام رجل يرتدي زي السجن الأصفر، مكبل اليدين، وهو محمد رشيد "أبو همام"، أحد عناصر تنظيم الدولة.

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وانهارت أشواق بالبكاء وهي تخاطب مغتصبها، الذي استعبدها مدة عشرة شهور كاملة، بعد شرائها من عنصر آخر بالتنظيم مقابل مئة دولار فقط.

وقالت أشواق حميد مخاطبة "أبا همام": "ارفع راسك، ليش؟ لإني أيزيدية؟ أنا كنت 14 سنة لما إنت اغتصبتني، إنت عندك إحساس وشرف؟".

وأضافت: "أنا كنت 14، بعمر بنتك أو ابنك أو أختك، إنت دمرت حياتي، أخذت مني كل شيء كنت أحلم به، كان يوم من الأيام أنا بيدك، بيد داعش، لكن اليوم انت هنا".

وكشفت أشواق حميد في تصريحات لذات القناة، أن "داعش" عندما اختطفها، لمدة 10 شهور، اختطف معها 77 فردا من عائلتها، منها 6 شقيقات لها، بقيت هي وأخرى في الموصل، ونقل البقية إلى سوريا.

ولفتت إلى أن عناصر التنظيم كانوا يأخذون المتزوجات صغيرات السن كسبايا، ولم يكتفوا بالعزباوات.

وكانت أشواق حميد فرت مع أخريات من قبضة "أبي همام" بعد تخديره برفقة أصدقائه، على حد قولهن.

الجدير بالذكر أن قصة أشواق حميد ذاع سيطها قبل نحو عامين، عندما كانت لاجئة في ألمانيا، وقالت إنها التقت بمن اغتصبها، قبل أن يتم القبض عليه.