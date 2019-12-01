“أمانة الرياض” توضح حقيقة الفيديو المتداول لحادث على الدائري الثاني بسبب هبوط الأسفلت

أوضحت أمانة منطقة الرياض حقيقة فيديو متداول لوقوع حـادث على طريق الدائري الثاني بسبب هبوط الطبقة الأسفلتية، مشيرة إلى أن المقطع قديم. وأضافت أن الـحادث المصور في الفيديو وقع عام 2016م، وأنه عقب ذلك تمت صيانة الطريق ومعالجة الهبوط في حينه، من قبل وزارة النقل المسؤولة عن الموقع.

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