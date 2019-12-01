خبير نفطي: السعودية لن تقبل براكب مجاني.. والمملكة سوف تغرق السوق بالنفط في هذه الحالة!

قال محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي إن المملكة تحملت خلال العامين الماضيين أكثر مما التزمت به أمام أوبك فيما يختص بتخفيض إنتاجها، وكانت تعلم أن هناك دول أعضاء لم تلتزم بالتخفيض التي تم الاتفاق عليه. وفي حوارٍ مع سبوتنيك قال الصبان “الأوضاع الآن لا بد وأن تسير في مجرى آخر، فلا يمكن أن تستمر المملكة في تحمل عبء تخفيض إنتاجها في الوقت الذي تزيد بعض الدول الأعضاء من إنتاجها، فهناك أربع دول أعضاء على الأقل لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه مثل دول روسيا ونيجيريا والعراق وغيرها”.

لا نقبل براكب مجاني

وأضاف “المملكة ستوضح للأعضاء في أوبك خلال اجتماع المنظمة الأسبوع القادم، ما إذا كان الأعضاء جادين بالفعل في العمل بهذا الاتفاق، فإن المملكة لا يمكنها القبول بوجود راكب مجاني، وسبق أن قلت هذا الكلام منذ عامين منذ الاتفاق الأول في بداية 2017 وحذرت من أنه إما يخفض الجميع أو لا يلتزم الجميع بالتخفيض”. وتابع الصبان “أتصور أن السعودية قد لا تلجأ إلى إلغاء الاتفاقية، وإنما ستحذر من الاستمرار في عدم الالتزام بالتخفيض من جانب الأعضاء، وفي حال عدم الانصياع ستقوم السعودية بإغراق الأسواق بالنفط إن لم يكن هناك انضباط من جميع الدول الأعضاء”.

نسب وهمية

واختتم “النسب التي كانت تصدرها بعض الوكالات بأن نسب الالتزام 150 في المئة أو أكثر، تلك نسب وهمية لم تأخذ في الاعتبارالدول غير الملتزمة وأدرجت كل من فنزويلا وإيران واللتين انخفض إنتاجهما بشكل كبير”.