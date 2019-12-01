“هدف” يعلن عن تعديلات في برنامج دعم حضانة الأطفال للمرأة العاملة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن تعديل شروط وآلية الدعم والالتحاق في برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة والمسمى “قرة”. وأوضح الصندوق أن البرنامج يشمل طفلين كحد أقصى للمستفيدة الواحدة حتى بلوغهما 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وأن مقدار الدعم المالي الشهري 800 ريال كحد أعلى للطفل الواحد شهريا. وأضاف أنه سيكون هناك تناقص سنوي تدريجي للدعم خلال مدة الدعم (4 سنوات)، بحيث يكون 800 ريال للسنة الأولى، ثم 600 و500 و400 للسنوات الثلاث التالية، وعلى الراغبين التسجيل عبر الــرابــط .

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