“المالية” تعلن عن توفّر 66 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن توفّر 66 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء بالمراتب “5،6،7،8″، داعيةً خريجي وخريجات الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة إلى التقدّم من خلال منظومة “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة، إبراهيم العريني، أن التقديم الإلكتروني يستمر حتى يوم الخميس الموافق 15 ربيع الآخر 1441هـ. وشدّد على ضرورة التأكد من صحة البيانات، والاختيار من بين الوظائف المعلنة، وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض لتتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ومن ثم حفظ الطلب.

وأضاف العريني أن الفئات المستهدفة بالإعلان هم خريجو المعاهد التخصصية، وخريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك خريجو درجة البكالوريوس والماجستير، والأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية. كما لفت إلى أنه يُشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يكون المتقدم سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة، مشيرا إلى أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة، من المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطاً، على أن تكون عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية.