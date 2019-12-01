‏‏رئيس “أرامكو”: الملك سلمان جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار والمواهب وتحققت في عهده...

قال رئيس شركة أرامكو، المهندس أمين الناصر، إن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعيدنا إلى ما حققته المملكة من إنجازات خلال هذه السنوات الخمس وما تخللها من قفزات نوعية كان يصعب على الجميع تخيل حدوثها. وأضاف، في تصريح بهذه المناسبة، أن خادم الحرمين الشريفين أكد بعد توليه مقاليد الحكم على المضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة، وأكد كذلك أن هدفه الأول أن تكون المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة، وأنه سيعمل مع الشعب لتحقيق ذلك. وأشار إلى أن المملكة شهدت بعد عام من حكم خادم الحرمين إطلاق رؤية المملكة 2030، والتي من أبرز برامجها تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر وحيد للدخل.

ولفت الناصر إلى أن خادم الحرمين الشريفين جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار والمواهب، ومحلا للاستثمار في الطاقة المتجددة، إضافة إلى دعم تمكين المرأة، وتطوير قطاع التعليم والتدريب والعمل، والارتقاء بالقطاع الصحي والقطاع غير الربحي. وأكد أن “أرامكو السعودية” حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات الخمس الماضية على الصعيدين الوطني والعالمي، مشيراً إلى افتتاح خادم الحرمين قبل 3 سنوات مشروعات توسعة مرافق الإنتاج ومشروع الغاز في الشيبة، ومرافق الإنتاج في منيفة، ومرافق الإنتاج في خريص، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وغيرها من المشروعات.