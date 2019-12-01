شاهد .. حصان مسرع يصطدم بـ《شاب 》 في #حائل !

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. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق حادث ارتطام حصان بأحد الشباب ، أثناء تواجده في ميدان سباق الخيل بمنطقة حائل . ووفقا للمقطع المتداول ، دخل شاب فجأة إلى مضمار سباق الخيل وقد أخذته الحماسة في تشجيع حصانه المفضل ليجد نفسه أمام حصان مسرع ليرتطم به ويسقط على الأرض ، وعلى الفور لحق به أحد المتفرجين واصطحبه بعيدا عن ميدان السباق ووثق المقطع تعرض الشاب إلى إصابة استدعت حمله على نقاله والذهاب به إلى أقرب مستشفى.





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