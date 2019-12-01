الزياني: اجتماع الدورة الأربعين لمجلس التعاون سيُعقد في الرياض 10 ديسمبر

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر2019م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الزياني: «إن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض يوم الاثنين 9 ديسمبر 2019».

وأوضح أن القادة سيبحثون عددًا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

وعبَّر أمين مجلس التعاون عن ثقته بأن القمة الأربعين لقادة دول المجلس، سوف تخرج بقرارات بناءة تعزز اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس المبارك.