الأمن العام يحتل المركز الأول في 3 فئات بـ«رالي الرياض 2019»

واصل فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، توهجه في سباقات الراليات بتأكيد تفوقه في «رالي الرياض 2019»، واحتلاله المركز الأول في 3 فئات من السباق الذي شارك فيه نحو 94 متسابقًا ومحترفًا على المستويين الدولي والعالمي، بمسافة 500 كيلومتر تقريبًا.

ويأتي تفوق فريق الأمن العام للسيارات على جميع المشاركين، بالرغم مما تعرض له قائد الفريق المقدم شاكر بن سليمان التويجري من أعطال في المرحلة الثانية، إلا أنه تدارك السباق في المرحلة الأخيرة، وحقق لقب المركز الأول في فئة «T3».

في الإطار ذاته، حصد عضو الفريق المتسابق مطير الشمري المركز الأول في فئة (T1.N) بفارق زمني يقدر بـ(5.35) دقيقة عن أقرب منافسيه؛ ما يؤكد شراسة السباق، وفي فئة الدراجات النارية ذات الأربع إطارات، استحوذ فريق الأمن العام على المراكز الثلاثة الأولى يتقدمهم البطل سفيان العمر.

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وعلى ضوء هذه الإنجازات، تم تتويج الأبطال ضمن فعاليات موسم الدرعية، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

وبهذه المناسبة، رفع قائد الفريق المقدم شاكر التويجري، التهنئة لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مثمنًا ما يحظى به الفريق من دعمٍ لا محدود، كما وجه الشكر لمدير الأمن العام الفريق الأول الركن خالد بن قرار الحربي؛ لحرصه واهتمامه بمنسوبي الأمن العام وظهورهم بالصورة المشرفة في المحافل والمنافسات الرياضية.

وأثنى التويجري كذلك على دور مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء محمد بن عبدالرحمن المشحن، ومتابعته المستمرة والمتواصلة، مؤكدًا أن أعضاء الفريق، عقدوا العزم على المضي قدمًا في تحقيق النتائج الإيجابية، ويقدمون هذا الإنجاز إهداءً لشهداء الواجب وذويهم.