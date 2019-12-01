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القيادة تعزي في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في وفاة ياسوهيرو ناكاسوني.

وقال خادم الحرمين: «تلقينا نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

من جانبه، بعث سمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني.

وقال سمو ولي العهد:  بلغني نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.

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