ذكرى البيعة / محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: خمس سنوات من التطور والازدهار والتغيرات على جميع الأصعدة



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

رفع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله –، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وأكد معاليه أن هذه الذكرى العزيزة الغالية على قلوبنا جمعياً أنجبت الخير للوطن، ومشاعر الفرح والسعادة والفخر تختلط في هذه الذكرى، والشواهد لا تعد ولا تحصى والإنجازات تتلاحق وتسمو شاهدة للقاصي والداني .

وقال معاليه : " خمس سنوات من التطور والازدهار والتغيرات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية كافة، شهدتها المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - مقاليد الحكم ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يسدد على دروب الخير خطاهما لما فيه الخير والصلاح وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

// انتهى //

22:17ت م

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