السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من الأخطار المحدقة لتغير المناخ



الأمم المتحدة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن تتمكن الدورة الـ 25 لمؤتمر الأطراف من الاتفاق على المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة الـ 6 من اتفاق باريس والمتعلقة بالجوانب القانونية والإدارية.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ : إن هذا الاتفاق سيضع أساسًا قويًا للتعاون الدولي لتقليل الانبعاثات والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص في العمل المناخي، مشيرًا إلى أنه يتوقع من مؤتمر الأطراف أن يثبت دليلًا واضحًا على زيادة الطموح والالتزام وأن يظهر المساءلة والمسؤولية والقيادة.

وأضاف " من الضروري أن نضمن التزامات وطنية أكثر طموحًا لا سيما من الدول الرئيسة الباعثة للكربون للبدء فورًا في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بوتيرة تتسق مع الوصول إلى حيادية الكربون بحلول عام 2050م".

وأعلن الأمين العام تعيين مارك كارني مبعوثًا خاصًا معنيًا بالعمل والتمويل المناخيين اعتبارًا من 1 يناير 2020م حيث يشغل كارني والذي يعد رائدًا في دفع القطاع المالي للعمل على المناخ، حاليًا منصب محافظ بنك إنجلترا.

وأوضح أنطونيو غوتيريش أن العديد من الدول لا تفي حتى بتلك الالتزامات، إذ لا تزال انبعاثات غازات الدفيئة تنمو بمعدل ينذر بالخطر.

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22:16ت م

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