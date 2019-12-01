السعودية اليوم / دولة رئيس وزراء مملكة اسواتيني يغادر الرياض



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 واس

غادر دولة رئيس وزراء مملكة اسواتيني والمبعوث الخاص لجلالة الملك مسواتي الثالث السيد ماندولو امبروز دلاميني ، الرياض اليوم .

وكان في وداع دولته بمطار الملك خالد الدولي معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة المملكة لدى جنوب أفريقيا هشام بن إبراهيم الضويان.

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22:09ت م

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