السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب الليبي يصل الرياض



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

وصل إلى الرياض اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي بالرياض معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان, ومندوب عن المراسم الملكية.

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21:38ت م

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