السعودية اليوم / احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد "نزاهة" تنظم منتداها الثامن بعنوان: (التوجهات الإستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد)



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) المنتدى السنوي الثامن بعنوان: (التوجهات الإستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد)، يوم الاثنين القادم 12 / 4 / 1441هـ، الموافق 9 / 12 / 2019م، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، بفندق فيرمونت الرياض.

وسيشارك بالمنتدى نخبة من ذوي الاختصاص من أصحاب المعالي، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء من خارج المملكة لمناقشة مواضيع تتعلق بالحوكمة لمنع الفساد، والإعلام ودوره في تعزيز النزاهة.

وسيناقش المنتدى تعزيز وسائل الاتصالات الحديثة لمنع الفساد، بالإضافة لدور القيادات الإدارية في الحد من مخاطر الفساد.

ويأتي المنتدى انطلاقاً من مشاركة المملكة العربية

ودعت "نزاهة" المهتمين للحضور والمشاركة في المنتدى والتسجيل من خلال الرابط : http://nazaha.sa/rsr .

// انتهى //

20:44ت م

0253



الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) المنتدى السنوي الثامن بعنوان: (التوجهات الإستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد)، يوم الاثنين القادم 12 / 4 / 1441هـ، الموافق 9 / 12 / 2019م، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، بفندق فيرمونت الرياض.وسيشارك بالمنتدى نخبة من ذوي الاختصاص من أصحاب المعالي، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وخبراء من خارج المملكة لمناقشة مواضيع تتعلق بالحوكمة لمنع الفساد، والإعلام ودوره في تعزيز النزاهة.وسيناقش المنتدى تعزيز وسائل الاتصالات الحديثة لمنع الفساد، بالإضافة لدور القيادات الإدارية في الحد من مخاطر الفساد.ويأتي المنتدى انطلاقاً من مشاركة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمــرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.ودعت "نزاهة" المهتمين للحضور والمشاركة في المنتدى والتسجيل من خلال الرابط : http://nazaha.sa/rsr .// انتهى //20:44ت م0253

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد "نزاهة" تنظم منتداها الثامن بعنوان: (التوجهات الإستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.