رياضي / المنتخب التونسي يتوّج بكأس دورة اتحاد شمال أفريقيا تحت 20 عاماً



تونس 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس

تُوّج المنتخب التونسي بطلا لدورة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للشباب دون العشرين بعد فوزه على نظيره المصري بثلاثة لهدف في إطار الجولة الخامسة والأخيرة التي أقيمت اليوم بملعب الكرم من ضواحي العاصمة التونسية .

وفي مباراة ثانية فاز المنتخب المغربي على نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف وهو الفوز الأول للمنتخب المغربي الذي انتهى في المرتبة الرابعة بمجموع 5 نقاط بينما تجمد رصيد المنتخب الجزائري عند 6 نقاط في المركز الثالث.

كما انتهى منتخب بوركينا فاسو المشارك في الدورة في المرتبة الأخيرة بنقطتين.

// انتهى //

19:58ت م

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