شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اسواتيني يغادر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

غادر رئيس وزراء مملكة اسواتيني والمبعوث الخاص للملك مسواتي الثالث ماندولو امبروز دلاميني، الرياض اليوم. وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة المملكة لدى جنوب أفريقيا هشام بن إبراهيم الضويان.

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