شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب الليبي» يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل

وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى الرياض اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان, ومندوب عن المراسم الملكية.

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