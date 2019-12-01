انتشار برقي على جدة خلال ساعات

2019-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف خبير الأرصاد علي السفري الحربي توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

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وتوقع الحربي في تغريدة له عبر “تويتر” اليوم الأحد استمرار نشاط وتوسع إشارات البرق الموجودة حاليًّا غرب جدة، خلال الساعات القادمة.

ولفت إلى أن النشاط المداري الرطب سيكون في البحر في نطاق هذا التيار المداري، متابعًا أن فرص مناطق سواحل مكة لا تزال قائمة، وعلى وجه الخصوص التي تحت نطاق التيار المداري الرطب.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على مناطق المدينة المنورة، القصيم وأجزاء من منطقة حائل والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض، تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة وكذلك على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

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