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الملك سلمان وولي العهد يعزيان في رئيس وزراء اليابان الأسبق

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2019-12-01

الملك سلمان وولي العهد يعزيان في رئيس وزراء اليابان الأسبق

متابعات الخليج 365 - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، في وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق.
وقال الملك:” تلقينا نبأ وفاة ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة، لشينزو آبي رئيس وزراء اليابان، في وفاة ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق.
وقال ولي العهد: ” بلغني نبأ وفاة دولة السيد ياسوهيرو ناكاسوني رئيس وزراء اليابان الأسبق، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.

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