تطبيق جديد يساعد في التخطيط المالي لمستقبل العائلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لضمان استقرار الأوضاع المالية للأسرة على المدى الطويل، تم تطوير تطبيق جديد باسم «فابريك» يسهل على الآباء وضع الخطط.

ويستهدف التطبيق توفير مكان واحد يمكن من خلاله للآباء توقيع وثيقة للتأمين على الحياة عبر هواتفهم المحمولة، وإنشاء وكتابة الوصية القانونية خلال خمس دقائق والتعاون من شريك الحياة لتنظيم الحسابات المالية الرئيسية وغيرها من الوثائق المهمة.

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كما يمكن للآباء عبر التطبيق التنسيق مع المحامين أو الأوصياء على الأطفال أو المستفيدين من وثائق التأمين والمستشارين الماليين لهم وغيرهم.

يذكر أن هذا التطبيق ظهر للمرة الأولى في 2015 كتطبيق لخدمات التأمين عبر الهواتف الذكية، حيث نجحت الشركة التي تطوره في جمع ما يصل إلى 10 ملايين دولار من المستثمرين لتمويل توسعاتها، بعد نجاحها في بيع وثائق تأمين على الحياة لآلاف العائلات عبر التطبيق.

ومنذ إطلاقه تمت إضافة المزيد من الخدمات المالية إليه، لكي يوفر للآباء المشغولين بديلا أفضل عن مقابلة وكلاء شركات التأمين والدخول معهم في مناقشات معقدة عن منتجات الشركات.