السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سان فرانسيسكو
لضمان استقرار الأوضاع المالية للأسرة على المدى الطويل، تم تطوير تطبيق جديد باسم «فابريك» يسهل على الآباء وضع الخطط.
ويستهدف التطبيق توفير مكان واحد يمكن من خلاله للآباء توقيع وثيقة للتأمين على الحياة عبر هواتفهم المحمولة، وإنشاء وكتابة الوصية القانونية خلال خمس دقائق والتعاون من شريك الحياة لتنظيم الحسابات المالية الرئيسية وغيرها من الوثائق المهمة.
كما يمكن للآباء عبر التطبيق التنسيق مع المحامين أو الأوصياء على الأطفال أو المستفيدين من وثائق التأمين والمستشارين الماليين لهم وغيرهم.
يذكر أن هذا التطبيق ظهر للمرة الأولى في 2015 كتطبيق لخدمات التأمين عبر الهواتف الذكية، حيث نجحت الشركة التي تطوره في جمع ما يصل إلى 10 ملايين دولار من المستثمرين لتمويل توسعاتها، بعد نجاحها في بيع وثائق تأمين على الحياة لآلاف العائلات عبر التطبيق.
ومنذ إطلاقه تمت إضافة المزيد من الخدمات المالية إليه، لكي يوفر للآباء المشغولين بديلا أفضل عن مقابلة وكلاء شركات التأمين والدخول معهم في مناقشات معقدة عن منتجات الشركات.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق جديد يساعد في التخطيط المالي لمستقبل العائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.