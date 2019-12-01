مطاعم تستخدم أدوات مائدة من النباتات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ستبدأ الشركات المشغلة للمطاعم في استخدام أدوات مائدة وحاويات مصنوعة من مواد مستخلصة من النباتات بدلا من السكاكين والشوك والملاعق البلاستيكية، فيما تحاول تقليص النفايات البلاستيكية، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه».

وستتبنى شركة «سكايلارك هولدينجز» في اليابان تلك السياسة بالنسبة لنحو 2800 منفذ.

وستبدأ الشركة في استخدام أكياس وأدوات مائدة مصنوعة من النباتات في ديسمبر الحالي وفبراير المقبل، على التوالي، فيما ستبدأ باستخدام الحاويات المستخلصة من النباتات العام المقبل.