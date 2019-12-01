السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سان فرانسيسكو طورت شركة «أي بي إم» الأمريكية للبرمجيات منظومة الكترونية يمكنها خوض المناظرات مع البشر حول القضايا المعقدة. وأجريت بالفعل مناظرة بمشاركة منظومة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تحمل اسم «بروجيكت ديبيتور» أواخر الشهر الماضي في أقدم جمعية للمناظرات في العالم، «كامبريدج يونيون» ببريطانيا، وكان موضوع المناظرة عن المخاطر التي يمكن أن تشكلها تقنيات الذكاء الاصطناعي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظومة الكترونية لإجراء مناظرات مع البشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.