الملك سلمان يترأس قمة الخليج 10 ديسمبر بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في الرياض 10 ديسمبرالحالي.

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وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني أن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في الرياض 9 ديسمبر.

ولفت إلى أن قادة دول الخليج سيبحثون عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

وعبر أمين مجلس التعاون عن ثقته بأن القمة الأربعين لقادة دول المجلس ستخرج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس المبارك.