وظائف طبيب أسنان للجنسين بجامعة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أعلنت جامعة الطائف عن توفر 3 وظائف صحية شاغرة «أطباء أسنان»، بمسمى طبيب نائب - نساء، وطبيب مقيم - رجال، وطبيب مقيم - نساء.

وأكدت الجامعة رغبتها في شغل الوظائف عن طريق المسابقة للمواطنين المؤهلين من غير الموظفين، إذ سيتاح التقديم ابتداء من الأحد المقبل حتى الخميس الثانية ظهرا.

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ونبهت إلى أن التقديم سيكون عن طريق موقعها الالكتروني مع إرفاق المستندات المطلوبة (بصيغة: PDF)، التي تشمل صورة واضحة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة، وصورة من التصنيف والتسجيل المهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وصورة واضحة من الهوية الوطنية.

كما تشمل المستندات صورة من الخبرات العملية المطلوبة لكل وظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية، وخطاب من جهة العمل موضحا به مسمى الوظيفة، ومحددة به بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة.

وأكدت الجامعة ضرورة طباعة نموذج التقديم على الوظيفة والتوقيع عليه والاحتفاظ به ومتابعة موقع الجامعة لمعرفة نتائج القبول المبدئي، والحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة من خلال رابط التقديم ليتم النظر في الطلب، مشيرة إلى أنها ستضطر لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة، كما سيستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، داعية جميع المتقدمين والمتقدمات إلى متابعة موقع الجامعة الالكتروني لمعرفة نتائج القبول المبدئي.