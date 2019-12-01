«الإلهام العلمي» ندوة ثقافية بالقطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القطيف ينظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف غدا، ندوة بعنوان «الإلهام العلمي»، بمشاركة أخصائي تطوير مناهج التعليم علي البحراني، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف. وتتناول الندوة جولة في علوم المستقبل وتجربة مركز سيرن لعلوم وأبحاث المستقبل، وسيصاحبها عرض فيلم حول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعرض خط عربي للفنان علي السواري، وعرض وتوقيع كتاب «لوني الأسمر» للكاتبة أنهار فردان .



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