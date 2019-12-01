السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -



شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (أنس الحارثي) هطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

الص�?حة التالية >

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تلطيف الأجواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.