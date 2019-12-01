ولي العهد إثر مغادرته الإمارات: الزيارة أكدت عمق العلاقات التاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في برقيتي شكر لدى مغادرته أمس دولة الإمارات العربية المتحدة إثر زيارة رسمية، أن الزيارة أكدت عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين البلدين.

وغادر ولي العهد في وقت سابق أمس دولة الإمارات العربية المتحدة إثر زيارة رسمية، حيث كان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل وعدد من المسؤولين.

وبعث ولي العهد، برقية شكر لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إثر مغادرته دولة الإمارات، فيما يلي نصها:

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب السمو، لقد أكدت هذه الزيارة لبلدنا الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين بلدينا الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم.

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إثر مغادرته دولة الإمارات، فيما يلي نصها:

صاحب السمو الأخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله

ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات المشتركة التي عقدتها مع سموكم في إطار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي على المضي قدما في تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين، واستمرار التنسيق والتشاور في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ حفظهما الله.

متمنيا لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء