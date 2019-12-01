الأمير محمد بن سلمان ونائب رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي يشهدون ختام منافسات الفورمولا 1

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2019 على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق الفورمولا 1 أبوظبي معلنا بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2019.

رافق ولي العهد خلال حضوره منافسات سباقات الفورمولا 1 كل من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.