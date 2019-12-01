الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 100 موقع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خدماتها للرجال والنساء في 100 موقع حول مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، وحملة (هويتي انتمائي) الهادفة للتعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتا شخصيا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظاما في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

Advertisements

وتشمل الوحدات المتنقلة، العربات المتنقلة والحقيبة الشاملة، وهما وحدتان متكاملتان تقومان مقام مكاتب الأحوال المدنية من حيث إنهاء إجراءات المواطنين ومسح البصمة العشرية للمواطن والتقاط صورته إضافة إلى أنها مرتبطة مباشرة بقاعدة البيانات في مركز المعلومات الوطني.

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت.

زيارات الوحدة المتنقلة: