السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة دشن أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر أمس، 14 مشروعا للطرق بالباحة بقيمة إجمالية قاربت المليار ريال. وأوضح المهندس صالح الجاسر في كلمة أن مجموع المشاريع التي تم تدشينها بلغت 14 تضم 48 وصلة طريق. بعد ذلك دشن أمير الباحة مشروعات الطرق، ثم شاهد والحضور عرضا مرئيا عن المشروعات التي تم تدشينها وتضمنت الطريق الدائري الجزء السابع، وتقاطع مستشفى الملك فهد، وإصلاح طريق الطائف - الباحة - أبها، والطرق الثانوية بمنطقة الباحة المجموعة الأولى، وثلاثة مشروعات للطرق الزراعية بالمنطقة للمجموعات 14، و15، و16، ومشاريع استكمال بعض الطرق بالمنطقة شملت المجموعات السادسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، ومشروع الطرق القصيرة بمنطقة الباحة المجموعة الأولى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الباحة يدشن 14 مشروعا للطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.