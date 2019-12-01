ديوان المحاسبة يطالب بإعادة 36 مليارا لخزينة الدولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة الـ59 لعام 1439 / 1440، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير، حيث تجاوزت المبالغ التي يطالب بها الديوان خلال السنة وما زالت قيد الـمتابعة مع الـجهات 36 مليار ريـال.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله أمس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري يرافقه عدد من مسؤولي الديوان، عن شكره لجميع العاملين في الديوان العام للمحاسبة على جهودهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم.

وألقى رئيس الديوان كلمة أكد فيها اعتزازه بما حققه الديوان هذا العام من نتائج، مبينا أن جملة المبالغ التي تمكن الديوان من الحفاظ عليها وتوريدها أو توفيـرها للـخزينة العامة خلال السنة المالية للتقرير، وذلك بعد التعاون الـمثمر من قبل الـجهات الـمشمولة، سجلت زيادة عما حققـه في السنة المالية السابقة، لافتا إلى جملة الـمبالـــغ التي يطالب الديوان بـها خلال السنة وما زالت قيد الـمتابعة مع الـجهات المعينة، وأتت هذه الزيادة الجوهرية فـي نتائج أعمال الديوان لتعكس ارتفاع مستوى جودة منهجيتـه الـمطورة وكفـاءة تنفيذها.

وفيما يتعلق بالربط الالكتروني بيـن الديوان والـجهات الـمشمولة برقابته من خلال منظومة الرقــــابة الالكــــتـرونية (شامل)، أوضح أنه جرى الربط فعليا مع عدد من الأجهزة الحكومـية.

وأشار العنقري إلى أن «المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة علـى الأداء» بالديوان، يواصل تقديم برامج تدريبية متنوعة لـمنسوبي الإدارات المالية وإدارات الـمراجعة الداخلية بالـجـهـات الـمشمولة برقـابــة الـديـــوان، منوها إلى أن منظومة مشاريع إنشاء مباني مقار

فروع الديوان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة شارفت على الاكتمال، وتفضل أمراء المناطق بتدشين عدد من تلك الـمقـار فـي سنة التقرير، ولم يتـبق سوى ثـلاثة مقار سيجري تدشينـها خلال الأشهـر القليلة المقبلة.

وأكد مواصلة الديوان فـي تمثيـل المملكة وتسجيل حضور فاعل فـي الـمنظمات الإقليمية والدوليـة، ورفع مستوى مكـانته البارزة في هذه المنظمات، مشيرا إلى أن أبرز ما تحقق للديوان خـلال هذا العام مـا صدر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الـمالية العامة والـمحـاسبة (الإنتوساي) أخيرا بمدينة موسكو فـــي روسيا الاتحادية، من المصادقة على تعيين الديوان العام للمحاســبـة بالـممـلـكة نائبا ثانيا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ورئيسا للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بـها، بعد أن اعتمد تعديل النظام الأساسـي للمنظمة بإضافة مقعد جديد فـي الـمجلس التنفيذي لهذين المنصبين، والديوان ما زال يحتفظ بمقعده فـي المجلس التنفيذي ممثلا منتخبا للمنظمة.

وقال «يضاف إلـى هذا التقدم النوعـي فـي مستوى تمثيل الديوان للمملكــــة ما صدر أخيرا عن الـجمعيـة العامة للمنظمة العربية (الأربوسـاي) بنـــاء علـى موافقة خادم الحرمين الشريفين من الـمصادقة علـى طلب الديوان استضافة المملكة لاجتماعات الجمعية العامة القادمة، وبالتالـي رئاسة المنظمة فـي عام (2022م)».

وأشار إلى توقيع الديوان خلال سنة التقرير - بناء علـى موافقة مجلس الوزراء - مذكرات تفاهم مع عدد من الأجهزة الرقابية النظيـرة فـي عدد من الدول الشقيقة والصديقة بـهدف تعزيز الشراكـة الدولية وتبادل الـخبـرات فـي مجال العمل الـمحاسبــي والرقابـي والـمـهني.

وأكد العنقري أن كل هذه النجاحات والمنجزات وغيرها، أتت بتوفيق من الله تعالـى ثم بالدعم والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين اللذين كان لـهـمــا الأثر الكبـيـر فـي إحداث هذه النقلة النوعية فـي نتائج أعمال الديوان.

ونوه بصدور الأمر الـملكـي الكريم بتعديـل اسم «ديوان الـمراقبـة الـعـامة» ليكون «الديـوان العام للمحـاسبة»، ومراجعة نظامه، مشيدا بالـجهود التـي يبذلــــهـــا منسوبو الديوان، وهو ما يـــمـــثــل ترجمة عـمـلـيـة لثمار دعم القيادة الرشيدة الـمتــواصـــل، ومن بعده سعيـهـم الـمــخـلص الدؤوب لـتـحـقـيـق التطـلـعـات وأهـداف رؤية 2030.

ورفع رئيس الديوان باسمـــه ونـيـابـة عن منسوبـي الديوان الشكـر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على كل ما من شأنه دعم مسيرة العمل الـمهنـي فـي الديوان وتعزيز دوره فـي الـمحافظة علـى الـمال العـام.

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بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين نسخة من التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة الـ59 لعام 1439 / 1440.

ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.

من جهة ثانية تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من ملك مملكة إسواتيني مسواتي الثالث.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين رئيس وزراء مملكة إسواتيني المبعوث الخاص للملك مسواتي، ماندولو أمبروز دلاميني، خلال استقبال الملك سلمان له أمس.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الملك مسواتي الثالث، فيما حمله الملك سلمان تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا هشام الضويان. كما حضر من الجانب الإسواتيني، حرم رئيس الوزراء بورشا دوميلي دلاميني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي ثوليسيلي دلادلا، وعدد من المسؤولين.

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة، لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

عن نتائج التقرير السنوي لديوان المحاسبة: