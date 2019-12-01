- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم إدارة العين تبحث تعزيز التعاون بمحافظة #القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إدارة العين تبحث تعزيز التعاون بمحافظة #القرى
عبر زيارات ميدانية لعدة جهات
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين نادي العين الرياضي والجهات الرسمية بمحافظة القرى، قامت إدارة النادي صباح اليوم بزيارة لعدد من الجهات، استهلتها بزيارة لمحافظ القرى خالد العبيلان ولرئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد بن صالح الزهراني ومدير مكتب التعليم عبد الله عمير.
وجرى خلال الزيارات بحث أوجه التعاون بين النادي والجهات الرسمية في المحافظة وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وقد مثل النادي نائب رئيس مجلس الإدارة سليمان الغامدي وعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بالنادي راشد طاهر، ومدير المركز الإعلامي بالنادي الأستاذ أحمد راشد.
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين أن هذه الزيارة التي تمت اليوم سيتبعها العديد من الزيارات لعدد من المحافظات والجهات في منطقة الباحة بهدف تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين النادي وكافة الجهات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة العين تبحث تعزيز التعاون بمحافظة #القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.